Elazığ Belediyesinin toplumun temel taşı olan aile kurumunun güçlendirilmesi ve çocukların gelişimine her anlamda katkı sağlanmasını hedefleyerek başlattığı Anne Çocuk Akademisinde eğitimler devam ediyor.Toplam 7 hafta sürecek olan ve 4. hafta eğitimlerine başlanan anlamlı proje, katılımcılara sağlıklı yaşamdan ilk yardıma, deprem bilincinden çocuk gelişimine kadar pek çok önemli konuda bilgiler veriyor. Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları’nın eşi Arzu Şerifoğulları’nın himayesinde sürdürülen projenin bu haftaki programında, olası yangınlara karşı durum değerlendirme ve müdahale eğitimleri gerçekleştirildi. İtfaiye ekipleri anne ve çocuklara, yangın anında nasıl doğru müdahalede bulunulacağı ve temel ilk yardım tekniklerini öğretti. Ayrıca; İl Sağlık Müdürlüğü, sağlıklı yaşam ve iyi alışkanlıklar konusunda katılımcılara bilgiler aktardı ve AFAD gönüllüsü bir uzman ise deprem öncesi ve sonrası yapılması gerekenler hakkında hayati bilgileri paylaştı.Çocuklar hem eğleniyor hem de çeşitli beceriler kazanıyorEğitimlerin yanı sıra, çocuklar için de eğlenceli etkinlikler düzenleniyor. Origami, jimnastik, dart ve masa tenisi gibi etkinliklerle çocuklar, hem eğleniyor hem de çeşitli beceriler kazanıyor. Etkinlikler, sınıf öğretmenleri ve beden eğitimi öğretmenleri tarafından yönlendiriliyor.Arzu Şerifoğulları, projeyle ilgili olarak yaptığı açıklamada, ‘’Amacımız, toplumun en önemli yapı taşı ailenin en değerli aktörü annelerimize ve geleceğimizin teminatı çocuklarımıza hem değerli bilgiler aktarmak hem de yaşam becerileri kazandırmak. Toplum sağlığını ve güvenliğini ön planda tutarak sağlıklı ve bilinçli nesiller yetiştirerek aile olgusunun sağlam temeller üzerinde sürdürülebilmesi en büyük arzumuz’’ dedi.Katılımcı anneler, bu eğitimlerin ve etkinliklerin çok faydalı olduğunu belirterek Elazığ Belediyesi’ne teşekkürlerini iletti.