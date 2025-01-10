Sosyal projeleriyle toplumun her kesimine hitap etmeye devam eden Elazığ Belediyesi, vatandaşların kişisel gelişimlerine destek olmak ve edebiyat alanında yeteneklerini keşfetmelerini sağlamak amacıyla ücretsiz olarak 3. Yazarlık Atölyesini başlatıyor.Elazığ Belediyesi, vatandaşların edebiyat dünyasına adım atmalarını desteklemek amacıyla yeni bir projeye imza atıyor. 16 yaş ve üzeri herkesin katılımına açık olacak 3. Yazarlık Atölyesinde, katılımcılar deneyimli yazarlardan temel yazma tekniklerini öğrenecek, dil becerilerini geliştirecek ve edebiyatın farklı türleriyle tanışma fırsatı bulacak. 5 Şubatta başlayacak olan Yazarlık Atölyesi, toplam 4 hafta sürecek. Program kapsamında katılımcılara temel yazarlık bilgileri, yazma becerilerinin geliştirilmesi, dili etkili ve güzel bir şekilde kullanabilme konularında eğitimler verilecek. Ünlü yazarlara ait roman özetleri, hikaye, deneme ve şiir analizleri gibi çalışmalara da yer verilecek olan programda katılımcılar, eğitimleri gerçekleştirecek olan uzman şair ve yazarlarla da buluşma fırsatı yakalayacak. 3. Yazarlık Atölyesi eğitimlerine katılmak isteyen vatandaşların, 15 Ocak Salı günü itibarıyla başvurularını şahsen Elazığ Belediyesi Ekonomi Geliştirme Merkezine yapabileceği başvuruların ise 29 Ocak Çarşamba günü sona ereceği kaydedildi.Tamamen ücretsiz olacak programın sonunda katılımcılara, Elazığ Belediyesi tarafından bir katılım belgesi verilecek. Elazığ Belediyesi Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yazarlık dünyasına adım atmak ve edebi yeteneklerini geliştirmek isteyen bütün vatandaşlar, kursa davet edildi.