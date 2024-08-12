Elazığ’ın önemli tarımsal kuruluşlarından biri olan Elazığ Arı Yetiştiricileri Birliği, birinci derecede tarımsal örgüt unvanını kazandı.Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen Birinci Derecede Tarımsal Örgüt Kriterleri ve Belirleme Sürecinde tarımsal faaliyetlerde bulunan örgütler belirli kriterlere göre puanlandı. Bu puanlama sonucunda, tarımsal destekler, kredilerde faiz indirimleri ve bakanlığın belirleyeceği organizasyonlarda yer alma gibi ayrıcalıklardan yararlanma hakkı kazanan birinci derecede tarımsal örgütler belirlendi. Değerlendirme sonucunda, Elazığ’ın önemli tarımsal kuruluşlarından biri olan Elazığ Arı Yetiştiricileri Birliği, birinci derecede tarımsal örgüt unvanını kazandı. Unvan sayesinde arıcılar kullanacakları kredilerde yüzde 25’e varan faiz indiriminden faydalanabilecek. Ayrıca, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından sağlanan desteklerde ise yüzde 20 ilave destek alacağı bildirildi.