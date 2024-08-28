Erzurum Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri Büro Amirliğince, “El Ele Güvenli Geleceğe” projesi kapsamında vatandaşlar bilgilendirildi.Erzurum’da 17-25 Ağustos 2024 tarihleri arasında düzenlenen Kültür Yolu Festivali Etkinliğinde Polis - Halk ilişkisini güçlendirmek, terör konusunda vatandaşlarımızı bilgilendirmek, terörle mücadelede halk desteğini sağlamak, vatandaşların terör örgütlerinin yürüttükleri provokasyonlara karşı duyarlı olmalarını sağlamak amacıyla kentin çeşitli yerlerinde vatandaşlarımızı bilgilendirmek için stantlar kuruldu.Proje kapsamında toplamda 20 bin vatandaşa ulaşılarak bilgilendirme broşürü dağıtılırken çeşitli ikramlarda bulunuldu.