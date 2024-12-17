Vatandaşlarımız ticaret yaptıkları her emlakçıyı mümkün olduğunca emlakçılar derneğinden ve esnaf sanatkarlar odasından sorgulatsın. Bugün ilimiz medyasına düşen Murat Kaya isimli vatandaşımızın sazan sarmalı dolandırıcılığından ötürü 1.600.000 TL dolandırılması gerçekten üzücü bir olay. Başkan GÜLYÜZ, biz yetki belgeli emlakçılar yapmış olduğumuz her ticaretin sonuna kadar arkasındayız.

NEDEN Mİ EMLAKÇI?

Bu tür dolandırıcılık olaylarının daha fazla yaygın hale gelmemesi için kesinlikle ve kesinlikle yetki belgeli emlakçılarla çalışılmalıdır. Biz taşınmaz ticareti yetki belgeli emlakçılar sadece ‘’Sen al sen sat bizlere de komisyon ver’’ mantığı ile çalışmıyoruz. Bizler ticaret bakanlığı tarafından yetkilendirilen vergi mükellefi ve resmi kayıtlı emlakçılarız. Kayıt dışı (Korsan) emlakçılık yapan hiç kimsenin yapmış olduğu dolandırıcılık, yasa dışı ticaret bizi ilgilendirmez.

EL-AZİZ EMLAKÇILAR DERNEĞİ (ELZEMDER) DEN HER ZAMAN VATANDAŞIN YANINDAYIZ ÇAĞIRISI

Başkan GÜLYÜZ bugün ilimizde yaşanan vatandaşımızın dolandırılması olayı tekrar belirtiyorum bizleri çok üzmüştür. El-Aziz Emlakçılar Derneği (ELZEMDER) Başkanı Nuri GÜLYÜZ ‘’Görevde olduğum ilk günden beri hep vatandaşın yanında olacağımı, vatandaşın hakkını emlakçıya, meslektaşımın hakkını ise hiç kimseye yedirmeyeceğim konusunda söz verdim. Vatandaşlarımız mağdur olmamak için Esnaf Sanatkarlar Odası ve Emlakçılar Derneği olarak bizlerden her zaman bilgi ve destek alabilir. Lütfen kayıt dışı (Korsan) kişilerle alışveriş yapmasınlar.’’