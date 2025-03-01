Bitlis’te son zamanlarda çetin geçen kış mevsiminde aile bütçelerine katkı sağlamak isteyen kar temizleyicileri metrelerce yükseklikteki çatılarda biriken karı temizliyorlar.Bitlis merkeze bağlı Hüsrevpaşa Mahallesinde bulunan binaların çatılarında biriken kar kütleleri ekmek kapısı olurken, soğuk havaya ve tehlikeye rağmen bellerine bağladıkları iple kar temizledi. 6-7 katlı binaların çatılarında biriken karlar, kimileri için tehlike arz ederken kimileri içinde kış mevsiminde ekmek kapısı oldu. 3 kişilik ekiplerce yapılan kar temizleme işleminde işçiler, metrelerce yüksekten düşmemek için bir ucunu beline bağladığı ipin diğer ucunu ise binanın bacasına sabitliyor. Çatıda iki kişi kürekle karları aşağı indirirken, geri kalan bir kişi ise önlem olarak belli bir noktaya bağlanan ipi her ihtimale karşı tutarak diğerlerinin güvenliğini sağlıyor.