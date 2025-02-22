Erzurum’un Aşkale ilçesinde kuvvetli kar yağışı sonrası ekipler sokak ve caddelerde tonlarca karı temizlemeye başladı.Aşkale 121. Karayolları Şube ekipleri ile Aşkale Belediyesi karla mücadele ekipleri, hafta içi yoğun bir şekilde gerçekleşen kar yağışı nedeniyle teyakkuza geçti. Ekipler özellikle kar ve buzun çabuk erimesi için işlek kara yolları, yaya yolu ve kaldırımlara solüsyon serpti, kar temizleme çalışması yaptı.Karla Mücadele ekipleri sabahın erken saatlerinden itibaren kar yağışının meydana getirdiği olumsuzlukları ortadan kaldırmak, E-80, D-100 kara yolları yanı sıra, şehir içi trafiğin aksamaması için tüm mahallelerde ve ana yollarda kar küreme ve tuzlama çalışması ile birlikte yaya kaldırımlarında temizlik çalışması yaptı. Ekipler, sürücülerin ve yayaların mağdur olmaması için gece-gündüz demeden çalışmalara ara vermeden devam ediyor.