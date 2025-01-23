Elazığ’da bir balıkçının Keban Baraj Gölü’nde yakaladığı yaklaşık 30 kilo ve 1,5 metre uzunluğundaki dev Fırat turnası, görenleri hayretler içinde bıraktı. Yakaladığı balığı görünce gözlerine inanamayan vatandaş, ’’Ejderha, bu adam yer’’ ifadelerini kullandı.

Keban Baraj Gölünde olta balıkçılarından Murat Şimşek, yaklaşık 30 kilo ve 1 buçuk metre uzunluğunda olan Fırat turnası yakaladı. Yakaladığı dev Fırat turnasını ip yardımıyla karaya çeken Şimşek, balığın büyüklüğünü görünce verdiği tepki ise gündem oldu. Şimşek, dev Fırat turnasını görünce, ’’Ejderha, bu adam yer, gel buraya’’ ifadelerini kullandı.