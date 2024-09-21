EİT 2025 Erzurum Turizm Başkenti İlçe Kaymakamları ve Belediye Başkanları Bilgilendirme Toplantısı” Vali Yardımcısı Mustafa Berk Çelik’in başkanlığında gerçekleştirildi.Toplantıda bir sunum yapan Erzurum Turizm Başkenti Koordinatörü Muharrem Çığlık, yürütme kurulu üyeleriyle birlikte düzenlenmesi planlanan etkinlikler hakkında katılımcılara bilgi verdi.Kaymakam ve Belediye Başkanlarının sorumluluk alanlarında gerçekleştirecekleri faaliyetlerin de konuşulduğu toplantı, dilek ve temennilerin ardından sona erdi.