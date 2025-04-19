Ekonomik İş Birliği Teşkilatı Ülkeleri (EİT) 2025 Erzurum Turizm Başkenti etkinlikleri kapsamında, 26-27 Nisan 2005 günlerinde gerçekleşecek olan programlar belli oldu.Buna göre 2 günlük program şöyle olacak; 26 Nisan 2025 (Cumartesi) saat 10:00’da EİT Ülkeleri Turizm Bakanları Toplantısı, saat 12:00 - EİT ülkeleri adına fidan dikimi seramonisi, 12:30’da Solo Türk Gösterisi, 12:30’da Atatürk Üniversitesi Kudakaf’25 Kariyer Fuarı Açılışı14:00’da Palandöken Ekonomi Forumu Açılışı ve 18:00 - EİT 2025 Erzurum Turizm Başkenti Resmi Açılış Töreni yapılacak. 27 Nisan 2025 (Pazar) 09:00 / 19:00 - Palandöken Ekonomi Forumu toplanacak.