Erzurum’un önemli kültürel değerlerinden birisi olan ve coğrafi işaret tescilli ehram dokuma kumaşı, bez bebek tasarımlarıyla gelecek kuşaklara aktarılarak yeni bir turizm değerine dönüştürülecek. Erzurum’un Tortum, Tekman ve Karayazı ilçeleri bu amaçla bir araya geldi ve "Ehram Bezi İle Kardeşliği Dokuyoruz Projesi"nde güç birliği yaptı.Erzurum’da geleneksel dokuma kumaşı olan ehram artık bez bebeklerinde farklı bir anlam ve güzellik kazanacak. Erzurum’un Tortum, Tekman ve Karayazı ilçeleri bu anlamda var olan güçlerini bir araya getirerek örnek çalışma yaptı. Tortum’da faaliyete geçirilen Kadınlar Çalışsın, Ehram ve Ehram Bez Bebek Üretilsin Projesi’ne yeni bir katkı sağlandı. Tortum Kaymakamlığı söz konusu projenin fikir babası olurken, Tortum Kadın Kooperatifi üretim ve satış ayağını, Tortum Meslek Yüksekokulu eğitim ayağını, Tekman Kaymakamlığı yün bulma ve yün yıkama, Karayazı Kaymakamlığı yün tarama ve ip yapımı, Tarım İl Müdürlüğü koyun yıkama ve koyun kırkma makinesi desteği aşamasını üstlendi. Bu arada Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nde Şehir Tanıtım Uzmanı olarak çalışan Canan Şimşek’de ilçeler arası yaptığı keşiflerle projeye de vesile oldu.Tortum Belediye Başkanı Muhammet Yiğider’in da ev sahipliğinde düzenlenen protokol imza töreninde; proje ile sıfır atık, sürdürebilir enerji, hammadde temini, atıl haldeki yüne katma değer katkısı ve özellikle kadın istihdamı konularında farkındalık oluşturulmasının hedeflendiği dile getirildi. Bebek üretilmesini içeren işbirliği protokolü Tortum Kaymakamı Fatih Bayram, Tekman Kaymakamı Hasan Raşit Taşkın, Karayazı Kaymakamı Onur Titiz, Tortum Belediye Başkanı Muammer Yiğider, Tortum MYO Müdürü Hayrunnisa Mazlumoğlu, Tortum Kadın Kooperatifi Başkanı Esra Kaplanoğlu, ilçe tarım müdürleri, ilçe halk eğitimi merkezi müdürleri, ilçe milli eğitim müdürlerinin katılımıyla imzalandı.