Karayolları Trafik Güvenliği Derneği Başkanı Halil Saraç, yeni ehliyet alacak vatandaşlara uyarılarda bulunarak “2024 yılında 9 bin lira olan B sınıfı ehliyet ücretinin, 2025 yılında 15 bin üstünde olması bekleniyor” dedi.



Başkan Saraç; “Ehliyet almak isteyen veya düşünen sürücü adaylarımız zam gelmeden ehliyetini alsınlar. Kurs ücretleri ve ödenmesi gereken ehliyet harçlarına yeni yılda büyük zam yapılması bekleniyor. 15-16 bin liralara mal olan ehliyet yeni yılda 25 bin üstü olması bekleniliyor. Uzmanlara göre ehliyet sınıflarına gelecek olan vergi zammının yüzde 45 oranında olması bekleniyor.

A, A1, A2 (engelli "A" sertifikaları dahil) ehliyet harcı 2024 yılında 2500 TL iken 2025 yılında 3625 TL civarında B sınıfı ehliyet harcı 2024 yılında 5165 TL iken 2025 yılında 7489 TL

B1, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, G, M ehliyet harcı 2024 yılında 7803,56 TL iken 2025 yılında 11315 TL olması bekleniyor. 2024 yılında 9 bin lira olan B sınıfı ehliyet ücretinin, 2025 yılında 15 bin üstünde olması bekleniyor

2025 Ocak ayı itibari ile yürürlüğe girecek olan yeni yönetmenlikle ehliyet almak çok daha zorlaşacak gibi. Şimdiye kadar tek güzergâhta eğitim görüp tek güzergâhta sınava giren kursiyerler yeni yıl iti bari ile farklı bir güzergâhta eklenerek kura sistemi ile belirlenecek olan 2 güzergâhın herhangi birinde sınava girecek. Dolayısıyla tek güzergâhta eğitim alan kursiyer şimdi 2 güzergâhta eğitim alacağı için hem direksiyon sınavında zorlanacak hem de daha fazla para ödeyerek sürücü kursuna yazılmak zorunda kalacak” dedi.

