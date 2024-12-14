Amerika Birleşik Devletlerinin Ankara Büyükelçiliği Eğitim Ataşesi John Silver, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu’nun misafiri oldu.Gerçekleştirilen görüşmede, Atatürk Üniversitesi ile ABD Büyükelçiliği arasında eğitim başta olmak üzere çeşitli alanlarda hayata geçirilebilecek ortak projeler ele alındı.Samimi bir ortamda gerçekleşen toplantıda, iki kurum arasındaki iş birliği olanaklarının geliştirilmesi üzerine fikir alışverişinde bulunulurken, ortak çalışma alanlarına ilişkin önemli kararlar alındı.Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Eğitim Ataşesi John Silver’a nazik ziyareti ve iş birliği sürecine sunduğu değerli katkılar için teşekkür ederek, bu tür buluşmaların taraflar arasındaki ilişkileri daha da güçlendireceğini vurguladı.Ziyaret sonunda, karşılıklı iş birliğinin geliştirilmesi adına atılacak adımlar konusunda mutabık kalındı.