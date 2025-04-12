Erzincan Gazeteciler Cemiyeti Derneği’nin 6. Olağan Genel Kurul Toplantısı yapıldı. Cemiyet Başkanlığına Zeki Demirbaş seçildi.3 adayın yarıştığı seçimde Divan Başkanlığına Hüseyin Aslan oy birliği ile getirildi. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından okunan İstiklal Marşı ile başlayan genel kurul toplantısında; gündem maddeleri görüşüldü. Ardından yönetim ve denetim kurulu raporları ibra edilerek seçime gidildi.3 adayın bulunduğu 67 üyenin oy kullandığı seçimde 24 oy alan Zeki Demirbaş Erzincan Gazeteciler Cemiyeti Derneğinin yeni başkanı oldu. Seçimde Barış Yalçınkaya 22 ve Mücahit Özdemir ise 21 oy aldı.