Erzurum Gazeteciler Cemiyeti (EGC) Yönetim Kurulu, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı’nda (KUDAKA) iki gazeteciye yapılan saldırıyı yayınladığı bildiri ile kınadı.Yayınlanan kınama mesajında şu ifadeler kullanıldı: ‘’Meslektaşlarımız Pusula Gazetesi Genel Koordinatörü Sevda Güneş İncesu ve Yazı İşleri Müdürü Cihat İncesu, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı’nda (KUDAKA) bugün çirkin bir saldırıya maruz kalmıştır.Bir haberle ilgili olarak, üstelik de kurum avukatı tarafından davet edildikleri KUDAKA’da, önce sözlü, ardından fiziki saldırıya uğrayan meslektaşlarımız, haklarını elbette hukuki yollardan arayacaklardır.Ancak bilinmesi gerekir ki; kamuoyunun bilgi ve haber alma hakkını temin eden gazeteciler, aynı zamanda demokrasi, düşünce ve ifade özgürlüğünün de tartışmasız teminatıdırlar.Bu gerçekten habersiz, kamu çatısı altında görev yapmanın sorumluluk, bilinç ve şuurundan uzak kişilerin, KUDAKA gibi seçkin bir kuruma gölge düşürmek pahasına sergiledikleri bu yaklaşım, aslında kamuoyunun bilgi edinme hakkına yapılmış da bir saldırıdır.KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven’in ise, bu çirkin saldırıya sadece seyirci kalması, meseleyi çok daha vahim bir boyuta taşımakla birlikte, kendisinin yöneticiliğini de tartışma konusu haline getirmiştir.Konunun yakın takipçisi olacağımızdan ve arkadaşlarımızın uğradıkları bu saldırının hesabının yasal ve demokratik tüm hakların kullanılması suretiyle sorulacağından kimsenin şüphesi olmasın!Meslektaşlarımıza ve Pusula ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, tüm meslektaşlarımızı kabul edilemez bu tutum karşısında tek ses ve tek yürek olmaya davet ediyoruz.’’