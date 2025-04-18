Erzurum’da düğün hazırlıkları yaptığı eşi Ali Osman Buzlak (21) tarafından boğularak öldürülen Hatice Agcakale Buzlak’ın (24), Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Sosyal Hizmet Bölümü 4. sınıf öğrencisi olduğu ve Erzurum’da staj yaptığı öğrenildi. EBYÜ’den Hatice Agcakale Buzlak’ın öldürülmesi ile ilgili kınama mesajı yayınlandı.16 Nisan gece yarısı sıralarında, Erzurum Şehir Hastanesi’nin bahçesinde meydana gelen olayda Ali Osman Buzlak, tartıştığı eşi Hatice Agcakale Buzlak’ı elleriyle boğarak katletmişti. 8 Ocak’ta resmi nikah kıydığı ve düğün hazırlıkları yaptığı eşinin cansız bedenini otomobilin bagajına koyan Osman Buzlak, araçtaki soda şişesini kırıp kendi boğaz ve bileklerini kesmişti.Eşi tarafından boğularak öldürülen Hatice Agcakale Buzlak’ın öğrencisi olduğu EBYÜ’den kınama ve başsağlığı mesajı yayınlandı.Üniversiteden yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:"Üniversitemiz Sosyal Hizmet Bölümü öğrencilerinden Hatice Agcakale Buzlak’ın, eşi tarafından hunharca öldürülmesi bizleri derin bir üzüntüye boğmuştur. Bu elim olay, toplumsal vicdanımızı derinden yaralamış ve kadına yönelik şiddetin ne denli vahim boyutlara ulaştığını bir kez daha gözler önüne sermiştir.Hatice’nin hayatı, ne yazık ki, en yakınındaki kişi tarafından acımasızca sonlandırılmıştır. Bu trajik kaybın ardından, kadına yönelik şiddetin her türlüsünü en güçlü şekilde kınıyor ve lanetliyoruz. Üniversite olarak, kadınların yasam hakkının kutsallığını savunuyor, şiddetin hiçbir bahaneyle meşrulaştırılamayacağını vurguluyoruz.Hatice Agcakale Buzlak’ın ailesine, arkadaşlarına ve tüm üniversite camiamıza başsağlığı diliyor; bu tür acıların bir daha yaşanmaması için toplum olarak el birliğiyle mücadele etmemiz gerektiğini hatırlatıyoruz.Kadına yönelik şiddetin son bulduğu, eşit ve adil bir toplum için hep birlikte çalışmalıyız.Başımız sağ olsun."