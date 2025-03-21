Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü tarafından düzenlenen Nevruz Bayramı etkinlikleri çerçevesinde, "Yeniden Dirilişin Sembolü: Nevruz" konulu konferans, Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Kafkasyalı’nın sunumuyla gerçekleştirildi.Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleşen etkinliğe Erzincan Vali Vekili Ömer Özbay, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Rektör Prof. Dr. Akın Levent, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. A. Ercan Ekinci, Prof. Dr. Adem Başıbüyük, Prof. Dr. Çağrı Çırak, Genel Sekreter Doç. Dr. M. Cihat Özgenel, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.Konferans salonundaki programda Ali Kafkasyalı, Nevruz’un her millet tarafından kutlanan bir tabiat bayramı olduğunu ve yılın ilk gününe denk geldiğini anlattı. Kafkasyalı daha sonra "Nevruz, Türk boylarının genel ve ortak bir tarihi değeridir. Nevruz, Ulu Türk tarihinin, Türk millî tefekkürünün, halk felsefesinin bayramıdır. Bu bayram, Azerbaycan, Başkurt, Gagauz, Hakas, Karayçay, Kaşkay, Kazak, Kırgız, Nogay, Özbek, Türkmen, Uygur gibi bütün Türk boyları tarafından bilinip, kutlanmaktadır." dedi. Tarihteki Türk Devletlerinden ve Nevruz alışkanlıklarından bahseden Kafkasyalı "Nevruz kendi bünyesinde dört temel kült barındırmaktadır. Gök/Hava, Su, Toprak ve Ateş kültleri Türk coğrafyasının ortak bir paydasını oluşturmaktadır. Bu dört adet kült sadece söylemsel bir temelde değil aynı zamanda mimari, kültürel ve sosyal her alanda karşılık bulmaktadır." dedi.Konuşmalarının ardından program sona erdi.