Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi’nde (EBYÜ) düzenlenen Bahar Şenlikleri, renkli etkinliklerle devam ediyor. Şenlikler kapsamında EBYÜ Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. A. Ercan Ekinci, Prof. Dr. Adem Başıbüyük ve Prof. Dr. Çağrı Çırak ile birlikte üniversite yerleşkesinde gerçekleştirilen çeşitli etkinlikleri ziyaret etti.Şenlikler kapsamında, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Tazelenme Üniversitesi bünyesinde 60 yaş ve üzeri öğrencilere yönelik verilen eğitimlerin bir ürünü olan "Tazelenme Üniversitesi Rölyef Sergisi" de açıldı. Meslek Yüksekokulu Tasarım Bölümü Öğr. Gör. Neslihan İlter’in katkılarıyla hazırlanan serginin açılışı, Rektör Levent tarafından yapıldı. Kampüs içerisinde büyük ilgi gören sergide, Tazelenme Üniversitesi öğrencilerinin yıl boyunca yürüttüğü çalışmaların somut çıktıları yer aldı. Sergiyi gezerek eserleri tek tek inceleyen Rektör Levent, öğrencileri tebrik ederek serginin hazırlanmasında emeği geçen Öğr. Gör. Neslihan İlter’e teşekkür etti.Sergi ziyaretinin ardından kampüs genelindeki etkinlik alanlarını gezen Rektör Levent, öğrencilerle sohbet ederek şenlik coşkusuna ortak oldu. Günün sonunda Rektörlük Tören Alanında düzenlenen uçurtma etkinliğine katılan Rektör Levent, öğrencilerle birlikte uçurtma uçurdu. Rektör Levent, bu tür etkinliklerin üniversite kültürüne önemli katkılar sunduğunu vurguladı. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi’nde Bahar Şenlikleri, çeşitli kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerle devam edecek.