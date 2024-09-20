Erzurumspor’a yaptığı destekler ile camianın takdirini kazanan Erzurumlu ünlü hukukçu ve siyasetçi Ebubekir Elmalı, mavi beyazlı kulübe bir jest daha yaparak gönüllerde taht kurdu.Yeniden Refah Partisi Hukuk İşleri Komisyonu başkanı Erzurumlu ünlü hukukçu Ebubekir Elmalı, Erzurumspor’a maddi destek için yaptığı çalışmalar ile adından sıkça söz ettiriyor. Elmalı, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada “İspanyol-Türk ortaklığı bir müvekkil şirketim var. Telefonla aradı, ‘senin için ne yapabiliriz’ dedi. Dedim ki benim için bir şey yapacaksınız Erzurumspor’a 600 bin TL bedelli iki maç göğüs reklamı verin. Şirket yetkilileri de "Mutlu olacaksan Dadaşlara kurban olsun dediler. Hayırlı olsun” ifadelerini kullanmıştı ve ardından mavi beyazlı kulübün hesabına 600 bin TL yatırılarak sözleşme imzalanmıştı.Erzurumspor’a destek için girişimlerini sürdüren ve camianın takdirini kazanan Av. Ebubekir Elmalı, Kulübe bir müjde daha vererek Ankara’da ikamet eden müvekkili Mardinli başarılı İş insanı Mehmet Kızılay’dan da bir maç için göğüs reklamı alarak kulübe 300 bin TL daha destek sağladı.Gittiği her platformda Erzurumspor’un tanıtımını yapan ve mavi beyazlı formayı üzerinden çıkarmayan Ebubekir Elmalı, Ankara’da oynanan Gençlerbirliği maçına da müvekkili olan Mardinli iş insanı Mehmet Kızılay’ı da davet etti. Müsabakayı Mehmet Kızılay ile birlikte izlerken, tweet atan Elmalı, "Sizce bir maçlık daha sponsorluğu kabul ettirmiş miyimdir? Yarabbi sen mevzuyu biliyorsun" paylaşımı yapmıştı. Limonlu çay eşliğinde yapılan sohbet esnasında sponsorluk teklifini kabul eden Mardinli iş insanı Mehmet Kızılay, "Sevgili avukatımız Ebubekir Elmalı dedikten sonra Erzurumspor’a destekte bulunmak benim için şereftir" diyerek bir maç Erzurumspor’a sponsor oldu ve 300 bin TL kulübün hesabına gönderdi. Erzurumspor’a maddi destek için yoğun çaba sarf eden ünlü hukukçu ve siyasetçi Ebubekir Elmalı, resmi sponsorluk sözleşmesinin hayatiyete geçmesinin ardından sosyal medya hesabından yine bir paylaşım yaptı. Elmalı, "takip edenler bilir, G.Birliği maçını beraber izlediğimiz kendisine limonlu çay ikram ettiğim hemen yanımda karizmatik bir arkadaş vardı. He işte o arkadaş;Büyük Erzurumsporumuza destek olabilmek adına işadamı müvekkilim Mehmet beyin sahibi olduğu “Dunaysır Yemek” Ltd.Şti ile takımımızın bu haftadan sonraki ilk iç saha maçında forma sponsoru olması için kulüp idarecileri ile asgari koşullarda ve 300 bin TL ye anlaşma sağlanmıştır. Hayırlı olsun ele hoşşş" ifadelerini kullandı.