Hakkari Valisi Ali Çelik, Durankaya Beldesi’nde kütüphane açılışına katıldı.Ramazan Bayramı vesilesiyle bayramlaşma programına katılan Vali Çelik, sonrasında ise araç teslim töreni ve kütüphane açılışına katıldı. Vali Yardımcısı Buğra Karadağ, il protokol üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldığı açılışta; hizmet filosuna kazandırılan yeni iş makinalarının takdimi yapıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın katkıları ile beldeye kazandırılan 1 adet lastikli loder, 1 adet vidanjör, 1 adet arazöz ve 1 adet binek aracın yanı sıra Türkiye Belediyeler Birliğinin katkılarıyla beldeye kazandırılan 1 adet ekskavatör, Katı Atık Tesisinin destekleriyle beldeye kazandırılan 1 adet damperli kamyon ile 1 adet çöp kamyonu ve Belediye imkanlarıyla temin edilen 1 adet 4x4 pikap olmak üzere toplam 8 aracın takdim töreni gerçekleştirildi.Vali Çelik ve protokol programın devamında ise Gençlik ve Spor Bakanlığının inşa ettiği, Kültür ve Turizm Bakanlığının kitap desteği sağlamasıyla Durankaya Beldeye kazandırılan kütüphane binasının açılışına katıldı.530 metrekarelik kapalı alan üzerine inşa edilen bin kişi kapasiteli kütüphanenin bünyesinde çalışma salonları, çocuk bölümünü gezen Vali Çelik, vatandaşlarla bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.