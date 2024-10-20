Bitlis’in Ahlat, Güroymak ve Tatvan ilçe sınırları içinde bulunan Nemrut Krater Gölü’nde sonbahar güzelliği görenleri mest ediyor.Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin akın ettiği Nemrut Kalderası’nda sonbahar güzelliği yaşanıyor. Yaz boyunca ziyaretçilerine doğal güzellikler sunan Nemrut Kalderası, sonbahar mevsimi ile birlikte adeta altın sarısına dönüştü. Kalderada bulunan ağaçların yaprakları tamamen sararırken, seyrine tatminsiz görüntüler ortaya çıktı. Havadan görüntülenen kaldera kartpostallık görüntüler sunuyor.Van Gölü Havzası’nın batısında, Bitlis’in Tatvan, Ahlat ve Güroymak ilçeleri arasında yer alan ve Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi (EDEN) çerçevesinde ’Mükemmeliyet Ödülü’ alan 2 bin 250 rakımlı Nemrut Krater Gölü, muhteşem manzarasıyla ziyaretçilerini hayran bırakıyor. Bölgeye has bitki örtüsü, sıcak ve soğuk gölleri, buhar ve buz bacaları ile eşsiz bir güzellik barındıran kaldera, sonbahar mevsimi ile birlikte oluşan renk cümbüşüyle de misafirlerine adeta görsel şölen sunuyor. Sonbahar mevsimiyle birlikte Nemrut Kalderası’nın iç kısımlarındaki bitki örtüsünde oluşan kızıllık ve altın sarılığı göllerle bütünleşiyor.Sarı ve kızıl tonların birçok rengini içinde barındıran Nemrut Kalderası, bugünlerde ziyaretçiler için adeta doğal fotoğraf stüdyosuna dönüşmüş durumda.