Sağlık Bakanlığının Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kurasında Bingöl’e atanan Türkiye Güzeli İdil Bilgen, göreve başlamadı. Bilgen, 2 ay içerisinde mazeret dilekçesi verirse bu göreve başlayabilecek, vermezse 6 ay sonraki kuraya katılabilecek.
2024 Miss Turkey birincisi İdil Bilgen, Sağlık Bakanlığının 118. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kurasıyla Bingöl Yayladere Toplum Sağlığı Merkezine atandı. 9 Eylül’de ataması yapılan İdil Bilgen’in 15 günlük başvuru süresi dün doldu. Bilgen, 2 ay içerisinde mazeret dilekçesi verirse Bingöl’deki görevine başlayabilecek. Bilgen, mazeret dilekçesi vermemesi durumunda 6 ay sonraki Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kurasına katılabilecek.
Bilgen, daha önceki açıklamalarında mesleğini yapmak istediğini belirtmişti.
Dün göreve başlayacaktı, Türkiye güzeli ikinci atamayı bekleyebilir
Sağlık Bakanlığının Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kurasında Bingöl’e atanan Türkiye Güzeli İdil Bilgen, göreve başlamadı. Bilgen, 2 ay içerisinde mazeret dilekçesi verirse bu göreve başlayabilecek, vermezse 6 ay sonraki kuraya katılabilecek.