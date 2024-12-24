Elazığ Ticaret Borsası Başkanı Dumandağ Fırat Hayvan Ürünleri Tedarik ve Ticaret Merkezinin tamamlanmasıyla birlikte üreticilerin daha güçlü bir pazar ağına erişim sağlama imkanı elde edeceğini söyledi.Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekteri Mehmet Şirin Budancamanak, Elazığ Süt Üreticileri Birliği Başkanı Halef Ortaç, Elazığ Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Ali Dumandağ, Başkan Yardımcısı Emin Ayaz ve Genel Sekreter Murat Çiçek, Fırat Kalkınma Ajansı desteğiyle belediye ve Ticaret Borsası ortaklığında yürütülen Fırat Hayvan Ürünleri Tedarik ve Ticaret Merkezi Projesi (HÜTTMER) inşaat alanında incelemelerde bulundu. Burada konuşan Başkan Dumandağ, yürütülen projenin önemine dikkat çekti. Fırat Kalkınma Ajansı desteğiyle Elazığ Belediyesi ve Ticaret Borsası ortaklığında yürütülen projede çalışmaların devam ettiğine vurgu yapan Başkan Dumandağ, ’’Türkiye yüzyılı çerçevesinde, Elazığ Hayvan Ürünleri TDİOSB’ye komşu parsel içerisinde yer alan, sanayi kuruluşlarımıza ham madde tedariki sağlayacak, ayrıca gelecekte oluşacak sektörün ihtiyaçlarına cevap verecek kapsamlı, modern, genişleyebilir ve verimli bir Hayvan Ürünleri Tedarik ve Ticaret Merkezi kurulmasını planlıyoruz. Proje aslında sadece Elazığ’ın değil bölgenin de önemli bir eksiğini gidermiş olacak. Çünkü Elazığ Ticaret Borsası Elazığ, Tunceli, Bingöl ve Muş illerinde faaliyet gösteren bölgesel nitelikte bir borsadır. Dolayısıyla, Borsamızın faaliyet gösterdiği illerin yanı sıra Ağrı, Van ve Diyarbakır’da bulunan işletmeler de projeden yararlanacaklar’’ dedi.Proje ile birlikte büyükbaş ve küçükbaş hayvancılıkta Elazığ’ı bölgenin hayvancılıkta ses getiren şehri konumuna taşıyacaklarını kaydeden Başkan Dumandağ, bin büyükbaş, üç bin küçükbaş hayvan kapasitesine sahip toplam 25 bin metrekare alanı kapsayacak proje yerleşkesinde modüler kesimhane, elektronik satış ve izleme sistemi ile sosyal tesislerin de yer alacağını sözlerine ekledi.