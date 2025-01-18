Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının “Makroihtiyati Çerçeveye İlişkin” düzenlemesinde Elazığ’ın ayrı tutulmasının büyük mağduriyet oluşturduğunu belirten Elazığ Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Ali Dumandağ, “11 deprem ilinden yalnızca Elazığ’ın kapsam dışı bırakılması esnaf ve sanayicimizi olduğu gibi bizleri de derinden üzmüştür” dedi.Elazığ Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Ali Dumandağ, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının “Makroihtiyati Çerçeveye İlişkin” düzenlemesinde Elazığ’ın ayrı tutulmasının büyük mağduriyet oluşturduğunu belirterek, deprem ve pandemi süreçleri başta olmak üzere birçok konuda Elazığ esnafının ve sanayicisinin yanında olan hükümet yetkililerinin ve ekonomi kurmaylarının bu kararı yeniden gözden geçireceğine ve mağduriyetin giderilmesi için gerekli adımları atacağına inandıklarını vurguladı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Dumandağ, ’’2020 ve 2023 depremleri ile pandemi sürecini en derin şekilde hissede ve maddi manevi ciddi zarara uğrayan Elazığ’ın Makroihtiyati Çerçeve kapsamına dahil edilmemesi şehirde büyük bir mağduriyet oluşturmuştur. 11 deprem ilinden yalnızca Elazığ’ın kapsam dışı bırakılması esnaf ve sanayicimizi olduğu gibi bizleri de derinden üzmüştür. Ticaret Borsası olarak Elazığ’ın yanı sıra Bingöl, Tunceli ve Muş illerini kapsayan 4 ilde faaliyet yürütmekteyiz. Bu illerde ticaret ve üretim yapan esnaf ve sanayicilerimiz yaşadıkları her zorlukta ve sıkıntıda devletimizin desteğini yanında görmüştür. Bu bölgelerin deprem bölgesinde olduğunu düşünerek muhtemel bir depremden etkilenmeden önce bu desteklerin devam etmesi, esnaf ve sanayicimizin önlem alabilmesine imkan tanınması büyük önem taşımaktadır. Her fırsatta esnafımızın yanında olan devlet yetkililerimizin, ekonomi yöneticilerimizin ve milletvekillerimizin bu konuda gerekli hassasiyeti gidererek mağduriyeti ortadan kaldıracaklarına inanıyoruz” dedi.