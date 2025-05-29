Erzurumşehir SK U-13 takımı açtığı pankartlarla herkesi duygulandırdı. Haftalardır yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Erzurumspor FK U16 Takımı Teknik Direktörü Savaş Başçoban’ı Erzurumşehir SK U-13 takımı unutmadı.Savaş Başçoban’ın sağlık durumunu yakından takip eden futbol camiası, bu jestle birlik ve dayanışma örneği gösteren genç futbolculara teşekkür ettiler. Başçoban’a ve ailesine moral vermek, hem de ona olan desteği ve dualarını göstermek amacıyla maç öncesi pankart açıldı30 Ocak 2025’te Trabzon’da yediği bir yemekten sonra fenalaşan Erzurumspor FK U16 Takımı Teknik Direktörü Savaş Başçoban, hastaneye kaldırılmış ve tedavisine devam edilmek üzere Erzurum’a nakledilmişti. O günden bu yana yoğun bakımda olan başarılı teknik adam için tüm camia seferber olmuş durumda. Erzurumşehir SK U-13 takımı ise Erzurum’daki birçok gence destek olan futbolu öğreten Savaş Hoca için dua ve sevgilerini göstermek için maç öncesi pankart açtılar. Pankartı gören misafirler duygusal anlar yaşarken, "Dualarımız Savaş Hoca ile, O her zaman kalbimizde ve yanımızda." ifadeleriyle duygularını dile getiren genç futbolcular dayanışmanın en güzel örneklerinden birini sergilediler.