Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, Malatya’da su kaynaklarını verimli kullanmak ve tarımsal üretimi artırmak amacıyla önemli yatırımlar gerçekleştirdi. Son 22 yılda 23,8 milyar TL değerinde 105 tesis inşa edilirken, sulama, taşkın kontrolü ve enerji üretimi alanlarında büyük ilerleme kaydedildi.Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, Malatya’ya yapılan yatırımları açıkladı. DSİ, son 22 yılda kente 23 milyar 804 milyon TL değerinde 105 tesis kazandırdı. Yapılan yatırımlarla Malatya’da tarımsal üretimin arttığını belirten Balta, suyun verimli kullanımı için çalışmaların süreceğini ifade etti.Malatya’da modern sulama sistemlerinin yaygınlaştırıldığını vurgulayan Balta, "Son 22 yılda 20 sulama tesisi inşa ederek 384 bin 700 dekar tarım arazisini sulamaya açtık. Çiftçilerimizin emeği bereketle buluştu" dedi.Malatya’da 15 baraj, 1 gölet ve 1 yer altı depolama tesisi ile 213,59 milyon metreküp su depolama kapasitesine ulaşıldığını belirten Balta, DSİ tarafından 7 yeni barajın inşaatının devam ettiğini ve bu projelerin tamamlanmasıyla 201 bin 930 dekar arazinin daha sulama suyuna kavuşacağını açıkladı.Taşkınlara karşı önlem alınıyorSon 22 yılda Malatya’da 53 taşkın koruma tesisi tamamlandığını ve böylece Malatya şehir merkezi ile 50 yerleşim yeri ve 5 bin 102 dekar arazi taşkın riskine karşı koruma altına alındığını kaydeden Balta, devam eden 14 taşkın koruma tesisinin tamamlanmasıyla birlikte de riskin daha da azalmasının hedeflendiğini dile getirdi.Arazi toplulaştırma çalışmaları sürüyorMalatya’da toplam 1 milyon 652 bin 710 dekar alanda arazi toplulaştırma çalışmasının tamamlandığını aktaran Genel Müdür Balta, 54 yerleşim yerinin bu projeden faydalandığını ifade ederek, "Başlangıçta tereddütle yaklaşılan bu çalışmaların faydası görülmeye başladıkça çiftçilerimizden olumlu geri dönüşler alıyoruz" ifadelerini kaydetti.Hidroelektrik enerji üretimi artıyorMalatya’da yine son 22 yılda 10 hidroelektrik santralinin (HES) devreye alınarak yıllık 238,14 milyon kWh enerji üretimini sağladıklarını da ifade eden Balta, planlama aşamasında olan 10 yeni HES projesi ile Malatya’nın enerji üretimine katkısının artmasının hedeflendiğini dile getirdi."Her damla suyu değerli görüyoruz"DSİ Genel Müdürü Balta, suyun stratejik önemine vurgu yaparak, "Suyumuzu en verimli şekilde kullanmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Gökten inen her damla rahmeti yer üstünde ve yer altında takip ederek ülkemizin ve milletimizin hizmetine sunmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.