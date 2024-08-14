Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 2003-2024 yılları arasında Erzincan’a 4,9 Milyar TL yatırım yapıldı, 82 adet tesis hizmete alındı.Devlet Su İşleri 8. Bölge Müdürü Oğuzhan Yavuz, Erzincan’da gazetecilerle bir araya geldi. Yavuz, Erzincan’a yapılan yatırımları sunum eşliğinde gazetecilere aktardı.2003-2024 yılları arasında DSİ tarafından Erzincan’a 4,9 milyar TL yatırım yapıldığını kaydeden Yavuz, aynı zamanda Erzincan’da 82 adet tesisin hizmete girdiğini belirtti.Yavuz, “Bu tesislerin 4 adeti baraj, 1 adeti gölet, 5 adeti sulama tesisi, 61 adeti taşkın koruma tesisi, 11 adeti HES tesisidir.” dedi.Öte yandan Erzincan’da 2003-2024 yılları arasında tamamlanan hizmetleri aktaran Yavuz, şunları kaydetti:“Erzincan’ın 4 baraj ile depolama kapasitesi 52,49 milyon metreküp arttı.1 gölet ile depolama kapasitesi 0,44 milyon metreküp arttı.5 sulama tesisi ile 121 bin 400 dekar tarım arazisi daha sulamaya açılmış ve yıllık 1,2 Milyar TL zirai gelir artışı sağlanmıştır.61 taşkın koruma tesisi ile 56 meskun mahal ve 5 bin 950 dekar tarım arazisi taşkınlardan korunmuş,11 HES Tesisi ile hidroelektrik enerji üretimi 0,93 milyar kWh artmıştır.”