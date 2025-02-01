Devlet Su İşleri (DSİ) 17. Van Bölge Müdürlüğü, Yüksekova ilçesindeki Pizok Deresi’nin etrafı kısa sürede bariyerlerle kapatacak.Yüksekova Esentepe Mahallesi Muhtarı Turgut Atalay ve Esenyurt Mahallesi Muhtarı Sezai Açıkel, bir takım ziyaretlerde bulunmak üzere DSİ 17. Bölge Müdürü Cihan Aksoy’u ziyaret etmek için Van’a gitti. Müdür Aksoy’la yapılan 2 saatlik görüşmede, ihaleye alınan Pizok Deresi’nin etrafı için güvenlik bariyerlerinin kısa sürede yapılacağı belirtildi. Bununla beraber ilçenin Esenyurt Mahallesi’nde yaşanan bazı sorun ve sıkıntıların da çözüme kavuşturulması için gerekli bilgiler Müdür Aksoy’a aktarıldı. Müdür Aksoy muhtarların nazik ziyaretlerinden dolayı memnun kaldıklarını belirtirken, Muhtar Atalay ve Açıkel ise Müdür Aksoy’a misafirperverliği için teşekkür ettiler.Bu önemli hizmetten dolayı başta Hakkari Valisi Ali Çelik’in verdiği desteğe teşekkür eden Esentepe Mahallesi Muhtarı Turgut Atalay, "Bilindiği üzere 2 yıldır çok kez Hakkari Valisi Ali Çelik başta olmak üzere bu bariyerlerin yapılması için girişimlerde bulunmuştuk. Bugün en son olarak DSİ 17. Van Bölge Müdürü Cihan Aksoy’u makamında ziyaret ederek konuyu kendilerine de arz ettik. Sağ olsunlar dereyi ihaleye aldıklarını ve kısa zaman içinde yapımına başlayacaklarını belirttiler. Ben de mahallem adına emeği geçen herkese tek tek teşekkür ediyorum" dedi.Bölge için güzel hizmet olacağını belirten Esenyurt Mahallesi Muhtarı Sezai Açıkel, "Esenyurt Mahallesi muhtarı olarak Esentepe Mahallesi muhtarımızla beraber Esentepe TOKİ yolunda bulunan dere yatağı bariyerleri için birlikte tekrar talepte bulunduk. Kısa süre içerisinde mevcut sıkıntının giderileceği konusunda ilgili kurumdan bilgi aldık. Bununla beraber daha önce müracaatında bulunduğumuz Esenyurt Mahallesi bölgesinde bulunan dere yatağının ıslah edilmesi konusunda bilgi aldık. Bu konuda başta sayın valimiz Ali Çelik’e, DSİ 17. Van Bölge Müdürü Cihan Aksoy’a ve ilgili bütün birimlere çok teşekkür ederiz" İfadelerini kullandı.