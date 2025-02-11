Devlet Su İşleri Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, "Tunceli’ye 4 milyar 735 milyon lira değerinde 75 tesis inşa ettik. Tunceli’de suyumuzu başarıyla yöneterek, toprağımıza bereket, enerjimize güç, üretimimize değer kattık. Tunceliler için daha çok çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz" dedi.Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için tüm gücüyle çalışırken, sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla da suyun her damlasına sahip çıkıyor. Türkiye’nin sahip olduğu su ve sulama tesisleri sayesinde elde ettiği tarımsal ürünlerden dolayı kendi kendine yetebilen ülkeler arasında yerini aldığını açıklayan DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, "Böyle bir sürecin başarıyla atlatılmasının altında yatan en önemli etken ise ülkemizin sahip olduğu su potansiyeli ve yaptığı yatırımlardır. Bununla birlikte suyun stratejik olarak yönetilmesi zorunluluğu da ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle suya erişimin güvenli, kesintisiz ve arzu edilen miktarda sağlanabilmesi adına depolama tesisleri büyük önem taşımaktadır. Havza özelliklerine göre planlanan su depolama tesisleri, tüm sistemin sigortası olarak su çevriminin en önemli halkasını teşkil etmektedir. Bu tesisler kuraklık ve taşkın dönemlerinde hayati bir görev üstlenmektedir. Yapay zeka destekli sulama otomasyonu uygulamalarıyla tarımsal verimi artırırken su sarfiyatını azaltıyoruz. Asgari su kullanımıyla azami verimi elde etmek için en yeni teknolojileri de kullanmak suretiyle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Zira, suyun olduğu yerde hayat vardır, bereket vardır, medeniyet vardır. Bu sebeplerle, Tarım ve Orman Bakanlığı çatısı altında Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü olarak, 100 yıllık tecrübe ve bilgi birikimimiz ile suya verdiğimiz önemden dolayı tabiri caizse parmakla gösterilen bir kurum olmanın gururunu yaşıyoruz. Kadim kültürümüzden gelen, ‘suyu koruma ve sürdürülebilir kullanma’ anlayışımızı, modern tekniklerle birleştirip son 22 yılda Tunceli’de inşa ettiğimiz 4 sulama tesisi ile 40 bin 443 dekar tarımsal araziyi sulamaya açtık. Tuncelili çiftçilerimizin emeği bereketle buluştu. Üretilen tarımsal ürünler, milletimize ve memleketimize fayda sağladı. Coğrafi ve iklimsel özellikleri büyük bir özveriyle değerlendiren çalışkan Tunceliler için son 22 yılda, 4 milyar 735 milyon lira yatırım yaparak 75 adet tesis inşa ettik. Tunceli’de son 22 yılda hizmete aldığımız 3 baraj ve 314 milyon metreküp su depolama hacmine ulaştık. Tunceli’nin su kaynaklarını değerlendirmek için yeni depolama tesisleri inşa ediyoruz. Şu anda 2 barajın yapım çalışmaları devam ediyor. Bu barajların tamamlanması ile 2 bin 60 dekar tarımsal araziyi daha sulama suyuna kavuşturmayı hedefliyoruz. Kırsal kalkınmanın lokomotifi olarak gördüğümüz depolama tesislerimizde depolayacağımız ‘bir damla suyun dahi’ israf edilmeden çiftçilerimize ulaşması için mücadele ediyoruz. Hepimizi derinden sarsan, vatandaşlarımızın can ve mal emniyetini tehdit eden, taşkınlarla mücadele etmek için son 22 yılda tamamlanan 64 adet taşkın koruma tesisi ile Tunceli şehir merkezi, 80 adet yerleşim yeri ve 10 bin 364 dekar arazinin taşkın kontrolü sağlanmıştır. 1 adet taşkın koruma tesisinin de inşaat çalışmaları devam etmektedir. Değişen iklim koşulları başta olmak üzere çeşitli sebeplerle oluşabilecek her türlü taşkını kontrol altına alabilmek için projeler üretiyoruz. Tunceli’de arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri kapsamında inşaatı devam eden işlerimiz olmak üzere 120 bin dekar alanda arazi toplulaştırma tescili yapılacaktır. Tunceli’de 23 adet yerleşim birimi, arazi toplulaştırmasından faydalanacaktır. Toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetlerinden faydalanan çiftçilerimizin memnuniyetini takip ediyoruz. Bir zamanlar bu projelere ‘ön yargı’ ile yaklaşan çiftçilerimiz, başarılı uygulamaları ve toplulaştırmanın faydasını gördükçe, teşekkürlerini iletiyorlar. Sahadan aldığımız bu geri dönüşler doğrultusunda yeni projeler üretmeye devam ediyoruz. Şu an planlama ve projelendirme safhasında olan 5 adet HES ile de suyumuzdan aldığımız gücü enerjiye dönüştürerek milletimize hizmet edeceğiz. DSİ olarak gökten inen her damla rahmeti yer üstünde ve yer altında takip ederek ülkenin ve milletin hizmetine sunmaya devam edeceğimizi belirterek kullandığımız her damla suyu son damlasıymış gibi kullanmamız tavsiye ediyorum’’ diye konuştu.