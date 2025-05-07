Devlet Su İşleri (DSİ) 24. Bölge Müdürü Serdar Kotan, Kars Atıksu Toplama ve Arıtma Tesisleri İkmali" inşaat alanında incelemelerde bulundu.Bölge Müdürü Sayın Serdar Kotan, 241. Şube MüdürüSefa Doğrukan, Sulama Şube Müdürü Arif Yanık ve ilgili teknik heyet, Bölge Müdürlüğü sınırları içerisinde yer alan "Kars Atıksu Toplama ve Arıtma Tesisleri İkmali" inşaat alanında incelemelerde geldi.Burada yürütülen çalışmalarla ilgili bilgiler alan Kotan, daha sonra inşaat alanı gezdi. Kotan, yürütülen çalışmaların biran evvel tamamlanması dileklerinde bulundu."Kars Atıksu Toplama ve Arıtma Tesisleri" tamamlandığında kentin evsel atık sularının Belediye kanalizasyon hattı son noktalarından 17 bin 500 metre uzunluğundaki kollektör hatları ile ileri düzey biyolojik arıtma tesisine iletilmesi ve yapılacak olan tesiste arıtılarak evsel kaynaklı kirliliğin giderilip, arıtılmış suyun yönetmeliklere uygun olarak Kars Çayına deşarj edilmesi sağlanacak.