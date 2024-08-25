Hakkari’nin Yüksekova ilçesinin Doski Vadisi’nde yer alan şelale görenleri adeta mest ediyor.Yüksekova’da el değmemiş yerden birisi olan Doski Vadisi doğasıyla görenleri hayran bırakıyor. Yüksekova’da yağışlardan sonra Doski Vadisi’ndeki Gürkavak köyünün Tokağaç mezrasında yer alan şelale görsel şölen oluşturdu. 10 metreyi bulan şelale doğa ve fotoğraf tutkunlarına görsel şölen sunarken, özellikle bölge halkının tercih edildiği yerlerden biri oluyor. Bölgede yaz mevsiminde piknik yapan vatandaşların en çok uğradığı gözde mekanlardan biri olan şelale, kışın da soğuk hava ile birlikte oluşan buz sarkıtlarıyla ziyaretçilerine keyifli anlar yaşatıyor.Nasır Çoruh isimli vatandaş, “"Şelale görüntüsüyle insanı mest ediyor. Biz de gezerken buraya uğradık muhteşem bir yer. O anı kaçırmamak için o güzellikleri tek tek fotoğrafladık. Herkesin burayı görmeyi tavsiye ederim” dedi.