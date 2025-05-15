Hakkari’nin Yüksekova ilçenin Doski Vadisi’nde misket büyüklüğünde dolu yağdı.Akşam saatlerinde Yüksekova merkezden Doski Vadisi’ne gitmekte olan Rıdvan Basmacı isimli sürücü, ani bastıran misket büyüklüğündeki doluya yakalandı. Dolu yüzünden ilerlemeyen Basmacı, aracını yol kenarına çekerek dolunun hızlı bir şekilde aracının camına çarpma anlarını kayıt altına aldı.Kısa sürede bastıran dolu, yolu da beyaza bürüdü. Zor anlar yaşadığını belirten Basmacı, "Doski Vadisi’ne doğru gidiyorduk. Tam Tuğlu köyüne yakın bir an dolu yağmaya başladı ama çok hızlı ve misket büyüklüğündeydi. Bende o anları kayıt altına aldım. İnanın dolu yüzünden ilerleyemedim" dedi.