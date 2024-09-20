Erzincan Dörtyol Meydanı’nda 3’üncü Ordu Komutanlığının tarihçesinin ele alındığı oratoryo sahnelendi.Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, 3. Ordu Komutanı Korgenaral Veli Tarakcı, Belediye Başkanı Bekir Aksun, Cumhuriyet Başsavcısı Ali Öztürk, gaziler ve il protokolüyle birlikte, "Gaziler Günü Oratoryosu"nu izledi.Dörtyol Meydanı’nda 19 Eylül Gaziler Günü anısına, 3. Ordu Bölge Bandosu tarafından düzenlenen ve geçmişten günümüze Türk askerinin kahramanlıkları, Erzincan ilinin değerleri, 3’üncü Ordu Komutanlığının tarihçesinin ele alındığı oratoryoyu yüzlerce vatandaş beğeniyle izledi.Vali Aydoğdu, “Vatanı, bayrağı ve inandığı değerleri için göğsünü siper eden gazilerimizin Gaziler Günü kutlu olsun.” dedi.