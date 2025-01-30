BİTLİS (İHA) – Van Gölü’ne dikkat çekmek için dondurucu havada suya giren Van Gölü Aktivistleri Derneği üyeleri, bugün de kaplıcada sıcak su keyfi yaşadı.Van Gölü Aktivistleri Derneği üyeleri, Van Gölü’ne dikkat çekmek için ocak ayı boyunca dondurucu havaya rağmen Van Gölü’nde yüzdüler. Bugün de Bitlis’in Güroymak ilçesinde bulunan kaplıcalarda 30 derece sıcak suya giren aktivistler, Van Gölü için çalışmaya devam edeceklerini söylediler.Saim Gürel isimli dernek üyesi, Van ve Bitlis’te bulunan üyelerle birlikte bir ay boyunca Van Gölü suyuna girdiklerini belirterek, “Yurdun çeşitli illerinden geldik, hep beraber Van Gölü’ne girdik. Bugünde sıcak suya giriyoruz. Umarım Van Gölü için güzel adımlar atılır” dedi.