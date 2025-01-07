Hakkari Belediyesi ekipleri, dondurucu soğuğa rağmen yaptıkları hummalı çalışma sonucunda 11 ayrı mahallede kanalizasyon arızasını giderdi.Hakkari’nin coğrafi yapısı nedeniyle belediye ekipleri kanalizasyon arızalarını gidermek için çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Vatandaşın mağdur olmaması için dondurucu soğuğa rağmen sabahın ilk saatlerinden itibaren işe başlayan Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekipleri; Bağlar ve Merzan, Kıran, Yeni mahalleleri ile kentin 11 ayrı noktasındaki arızasıyı giderdi.Buz tutan kanalizasyon kapaklarını önce pürümüzle sonra kazmaların yardımı ile yerinde sökerek arızaları gidermeye çalışan belediye ekibi, dondurucu havada özverili bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor.Vatandaşın sıkıntı yaşamaması için ekiplerin 7/24 çalıştığını belirten Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü yetkilileri, "Ekip arkadaşlarımız sorunun ilk anından itibaren ivedilikle arızalara müdahale etti. Ekiplerimiz durmadan çalışmalarına devam ediyor. Zor şartlara rağmen, görevlerini ifa etmeye çalışan mesai arkadaşlarıma özverilerinden dolayı teşekkür ediyoruz" dediler.