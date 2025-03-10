Bitlis’in Ahlat ilçesinde soğuk hava nedeniyle donan Nazik Gölü’nü kampçılar mesken tuttu.Sibirya soğuklarından dolayı tamamen donan Nazik Gölü çocukların ve gençlerin oyun alanı ve eğlence yeri olmaya devam ediyor. Gölün kenarına gelen 2 arkadaş donan gölün üzerinde çadır kurdu. Mehmet Meriç isimli vatandaş, donan gölü görmeye geldiklerini belirterek, "Çocukların daha önce burada kaydıklarını öğrendik. Biz de yanımızda getirdiğimiz çadırları kurduk. Muhteşem bir doğa ve manzara var. Arkadaşımla beraber burada Nazik Gölü’nün üstünde zaman geçirmeye karar verdik" dedi.