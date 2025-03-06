Van’ın Edremit ilçesinde onlarca türden kuşun barındığı ve yüzeyi buzla kaplanan Dilkaya Sazlığı kartpostallık görüntülere sahne oluyor.Van’ın Edremit ilçesine bağlı Dilkaya Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Dilkaya deltası merkezin 24 kilometre güney batısında 1660 rakımda Van Gölü kıyısında yer alıyor. Hava sıcaklığının eksi 10 dereceyi gördüğü Van’ın Edremit ilçesindeki Dilkaya Sazlığı’nın yüzeyinin büyük bölümü buzla kaplandı. Sulak arazinin bolluğu ile bilinen ve birçok kuş türüne ev sahipliği yapan sazlığına gelenler manzaranın keyfini çıkarttı. Yapılan dron çekimlerinde ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.