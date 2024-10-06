Bir süredir tedavi gören ve Erzurum Belediyesi’nde uzun yıllar İmar Müdürlüğü görevi de yapan inşaat mühendisi Ahmet Bahattin Doğusoylu, önceki gün vefat etti.İş Adamı Murat Doğusoylu, Nurcan ve Nazan Doğusoylu’un babası, Avukat Erdinç Okanlı’nın kayınpederi Ahmet Bahattin Doğusoylu (90) önceki gün hayatını kaybetti. etti. Ahmet Bahattin Doğusoylu’nun Solakzade Camii’nde kılanan cenaze namazına Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bülent Çavuşoğlu, Erzurum Baro Başkanı Av Talat Göğebakan, Av. Naci Turan, Gençlik Spor Müdürü Levent Çakmur, Sivil Toplum Kuruluşları Başkanı Mustafa Güvenli, Palandöken eski Belediye Başkan Yardımcısı Zafer Bülent Engin, Doğusoylu Ailesi, yakınları, eş ve dostları katıldıAhmet Bahattin Doğusoylu’nun cenazesi Abdurrahmangazi Aile Mezarlığı’nda toprağa verildi.