Van’ın Bahçesaray ilçesinde doğum yapmak üzere olan kadın, Sikorsky helikopterle hastaneye ulaştırıldı.Bahçesaray ilçesinde hasta vatandaşın acil olarak Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmesi gerektiği bilgisi üzerine; Van Emniyet Müdürlüğü Havacılık Şube Müdürlüğüne ait Sikorsky helikopter UMKE ekibiyle birlikte havalandı. Bahçesaray ilçesinden vatandaşı refakatçisiyle beraber alan ekip, Havacılık Şube Müdürlüğünde hazır bulunan 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim etti.Van Emniyet Müdürlüğü, il genelinde halkın can ve mal güvenliği için çalışmalarına kararlılıkla devam edeceği belirtildi.