Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde, öğrencilere yönelik bir vergi eğitimi semineri düzenlendi.Doğubayazıt ilçesinde, öğrencilere yönelik toplumsal farkındalığı artırmaya yönelik önemli bir etkinlik olarak vergi eğitimi semineri düzenlendi. Seminer ile geleceğin bilinçli bireylerini yetiştirme hedefiyle Doğubayazıt Said-i Nursi İmam Hatip Ortaokulu’nda gerçekleştirildi ve öğrencilere verginin ne olduğu, hangi amaçlara hizmet ettiği ve toplum üzerindeki rolü hakkında kapsamlı bilgiler sunuldu.Seminer boyunca, vergi kavramının sadece ekonomik bir yükümlülük değil, aynı zamanda vatandaşlık bilincinin temel taşlarından biri olduğu vurgulandı. Öğrencilerin günlük yaşamda verginin işleyişine dair daha somut bir anlayış kazanmaları sağlanırken, bu sistemin kamu hizmetlerinin sürdürülebilmesi ve ülkenin kalkınmasına olan katkısı üzerinde detaylı bir şekilde duruldu. Eğitimin içeriği, sade ve anlaşılır bir dil kullanılarak hazırlandı; böylece genç katılımcılar, teorik bilgileri kolaylıkla kavrayarak konunun önemini daha iyi idrak edebildi.Bunun yanı sıra, seminerde sadece bilgilendirme yapmakla sınırlı kalmayıp öğrencilerin yorumlarını ve sorularını paylaşabilecekleri etkileşimli bir ortam oluşturuldu. Bu yaklaşım sayesinde öğrenciler, vergi ile ilgili bireysel bakış açılarını aktararak konuyu daha derin bir şekilde tartışma imkânı buldu.