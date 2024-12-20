Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde, depo olarak kullanılan bir iş yerinde soba bacasından çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.Yangın, Doğubayazıt ilçesi Vatan Mahallesi’nde cadde üzerindeki depo olarak kullanılan bir iş yerinde çıktı. Edinilen bilgilere göre, iş yerinin soba bacasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. Alevleri gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı.İş yerinde maddi hasar meydana gelirken, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.