Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde, engelli, hasta, yatalak ve yaşlı vatandaşların yeni kimlik kartı alım sürecinde yaşadıkları zorlukların giderilmesi amacıyla örnek bir çalışma hayata geçirildi. Doğubayazıt İlçe Nüfus Müdürü Destan Söyler Salman öncülüğünde yürütülen çalışmada, ilçe merkezine bağlı 85 köyde yaşayan kimliksiz engelli, hasta, yatalak ve yaşlı 75 vatandaşın işlemleri yerinde gerçekleştirildi.İçişleri Bakanlığı’nın yayınladığı genelgeler doğrultusunda, Ağrı Valiliği, Doğubayazıt Kaymakamlığı ve İl Nüfus Müdürlüğü’nün destekleriyle başlatılan uygulama kapsamında, zorlu coğrafi şartlara rağmen İlçe Nüfus Müdürlüğü ekipleri kar, yağmur, çamur demeden köy köy dolaşarak kimlik kartı başvurusunda bulunamayan vatandaşlara ulaştı.Doğubayazıt İlçe Nüfus Müdürü Destan Söyler Salman, yürütülen çalışmaya ilişkin yaptığı açıklamada, "85 köyü tek tek ziyaret ederek, köy muhtarlarımızla iş birliği içinde kimlik kartı başvurusunda bulunamayan engelli, hasta, yatalak ve yaşlı vatandaşlarımızın işlemlerini yerinde gerçekleştirdik. İlçemizde bu durumda olan tüm vatandaşlarımız artık yeni nesil Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartlarına kavuştu." dedi.Sürecin Ağrı Valisi Mustafa Koç, Doğubayazıt Kaymakamı Murat Ekinci ve İl Nüfus Müdürü Murat Baki’nin destekleriyle yürütüldüğünü belirten Salman, "Bu çalışma, devletimizin vatandaşlarına sunduğu hizmet anlayışının en somut örneklerinden biridir. 85 köydeki muhtarlarımızla kurduğumuz irtibat sayesinde hiçbir engelli, hasta veya yaşlı vatandaşımız kimliksiz kalmadı" ifadelerini kullandı.Doğubayazıt İlçe Nüfus Müdürlüğü ekiplerinin özverili çalışmaları sayesinde ilçede engelli, hasta, yatalak veya yaşlı olup da kimlik kartına sahip olmayan tek bir vatandaş kalmadı.