Vali Mustafa Çiftçi, "Doğu Cephesi Tarihi Alanları Çalıştayı" için Erzurum’a gelen misafirleri makamında kabul etti.Kabulde; Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Naim Ürkmez, Gelibolu Tarih Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Milli Parklar Daire Başkanı Hakan Orhan, Doğa Koruma ve Milli Parklar 9. Bölge Müdürü Gültekin Aksan, Sakarya Meydan Muharebesi Tarihi Milli Park Müdürü Ömer Aygül, Sakarya Meydan Muharebesi muharebe Alanları Araştırmacısı E. Alb. Kadim Koç, Başkomutan Tarihi Milli Parklar Müdür Yardımcısı Cihan Yüksel, Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sema Günay, Erzurum Teknik Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Küçükuğurlu, Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şaduman Halıcı ve Milli Savunma Bakanı Danışmanı E. Tuğgeneral Necdet Tuna yer aldı.ETÜ’de gerçekleştirilecek olan çalıştayda Doğu Cephesi Tarihi Alan Başkanlığı kurulması projesi masaya yatırılacak.