Doğu Anadolu Bölgesi’nin en prestijli kariyer etkinliklerinden biri olan Doğu Anadolu Kariyer Fuarı (DAKAF’25) tanırım toplantısı, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi ev sahipliğinde geniş bir katılımla gerçekleştirildi.Toplantıya, paydaş üniversiteler Bitlis Eren Üniversitesi, Hakkâri Üniversitesi, Iğdır Üniversitesi, Muş Alparslan Üniversitesi ve Siirt Üniversitesinin yanı sıra kamu kurum yöneticileri, sivil toplum kuruluşları (STK) temsilcileri, iş dünyası paydaşları, akademisyenler ve öğrenciler katılım sağladı. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde ve Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda "Yetenek Her Yerde" temasıyla düzenlenen DAKAF, geçen yıl 50 binden fazla ziyaretçi, 200’den fazla kamu ve özel sektör katılımı ve onlarca etkinlikle Doğu Anadolu’da bugüne kadar gerçekleştirilen en büyük ve en etkili kariyer fuarı olarak tarihe geçmişti. Bu yıl DAKAF’25 ile daha büyük bir etki oluşturmayı hedefleyen organizasyonun tanıtım toplantısı, Medya Uygulama ve Araştırma Merkezi (MedyaLab) Prof. Dr. Cengiz Andiç Konferans Salonu’nda düzenlendi. DAKAF’24’te elde edilen başarıları anlatan bir video gösterimiyle başlayan toplantı, ardından Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli’nin açılış konuşmasıyla devam etti.Van’ın kadim topraklarında DAKAF’25’in başlangıcını duyurmaktan büyük gurur duyduğunu belirten Rektör Prof. Dr. Hamdullah Şevli, fuarın sadece bir kariyer etkinliği değil, gençlerin geleceğe uzanan yolculuklarında kritik bir köprü olduğunu vurguladı. Geçtiğimiz yıl düzenlenen DAKAF’24’ün, gençler için önemli bir dönüm noktası olduğunu belirten Rektör Şevli, "Geçtiğimiz yıl düzenlediğimiz DAKAF’24, Doğu Anadolu’nun en prestijli kariyer fuarı olarak tarihe geçti. Gençlerimizin potansiyelini ortaya çıkarmak ve onları iş dünyasıyla buluşturmak adına ne denli önemli bir adım attığımızı bir kez daha gördük. Şimdi, DAKAF’25 ile bu başarıyı daha da ileri taşıyacağız" dedi.Emeği geçen tüm paydaşlara teşekkür eden Rektör Şevli, "Gençlerimiz için tüm kamu kurum ve kuruluşlarına daha rahat ulaşabilme anlamında fırsat eşitsizliklerini ortadan kaldırarak, iş dünyası ile gençlerimiz arasında güçlü bir bağ kurmayı sağlayacak kariyer fuarının Van’da düzenlenmesinde bizlere büyük destek veren Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay’a çok teşekkür ediyorum. Gelin, gençlerimizin hayallerini gerçeğe dönüştürmek için el birliğiyle çalışalım, onları geleceğe daha güçlü hazırlayalım" çağrısında bulundu.Van YYÜ Kariyer Geliştirme, Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürü Doç. Dr. Abdulkadir Gümüş ise DAKAF’ın sadece bir etkinlik olmadığını, bölgenin kalkınmasına katkı sağlayan önemli bir platform olduğunu vurguladı. Gümüş, ana hedeflerinin öğrenciler, işverenler, üniversiteler ve kamu kurumları arasındaki işbirliğini güçlendirmek olduğunu ifade etti.Van YYÜ Kariyer Merkezi tarafından hazırlanan DAKAF’25’in hedeflerinin ve planlarının görseller eşliğinde detaylı bir şekilde sunulduğu ve fuarın gençlerin kariyer hedeflerine ulaşmalarına nasıl katkı sağlayacağının anlatıldığı lansman toplantısı, DAKAF’25 paydaş üniversitelerinin görüş ve süreç değerlendirmeleriyle son buldu.Toplantıya, YYÜ Rektör Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, Hakkâri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cemal Ulutaş, Iğdır Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Selahattin Çelebi, Muş Alparslan Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Talat Körpınar, Siirt Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tekin Şahin, YYÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Şenay Baydaş, Prof. Dr. Aydın Görmez, kamu kurum yöneticileri, Van YYÜ Kariyer Geliştirme, Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürlüğü ile paydaş üniversitelerin kariyer merkez müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, iş dünyasının önde gelen temsilcileri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.Gençlerin kariyer yolculuğuna ışık tutacak, iş dünyası ile akademi arasında güçlü bağlar kuracak ve Doğu Anadolu Bölgesi’nin kalkınmasına katkı sağlayacak Doğu Anadolu Kariyer Fuarı (DAKAF’25), 10-11 Nisan tarihlerinde Van Expo Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenecek.