Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.Edinilen bilgilere göre, Malatya istikametinden Adıyaman istikametine ilerleyen Gökhan D. yönetimindeki 31 ASK 730 plakalı tır, Erkenek Mahallesi’nde tali yoldan ana yola çıkmak isteyen Tugay K.’nin kullandığı 02 HK 190 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışma sonucunda otomobil sürücüsü Tugay K. yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü ambulansla Doğanşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.Kazayla ilgili incelemenin sürdüğü bildirildi.