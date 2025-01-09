Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde 510 konutun anahtarı sahiplerine teslim edildi.Doğanşehir ilçesinde kalıcı konutlarda anahtar teslimi işlemleri sürüyor. AFAD ekipleri, vatandaşların mağdur olmamaları için mesai gözetmeden çalışırken, işlemlerin kısa sürede tamamlanması sağlanıyor. Bu kapsamda yapımı tamamlanan 510 konutun daha anahtarı sahiplerine teslim edildi.Doğanşehir’deki vatandaşlar, uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirerek, "İşlemlerimiz beş dakikada tamamlanıyor, güler yüzlü personel bize çok yardımcı oldu" derken hizmetin hızlı ve etkili bir şekilde sunulmasından duydukları memnuniyeti ifade etti.Ayrıca, vatandaşlar bu sürece katkı sağlayan tüm yetkililere teşekkürlerini iletti. "Başta Cumhurbaşkanımıza, Valimize, İlçe Kaymakamımıza ve AFAD İl Müdürlüğümüze emeği geçen herkese teşekkür ederiz" diyerek destek veren herkese teşekkürlerini sundu.