Doğanşehir Belediyesi ekipleri, ilçeyi daha yaşanabilir ve düzenli bir yer haline getirmek amacıyla yoğun bir şekilde çalışıyor.Doğanşehir Belediyesi ekipleri, merkezde ve kırsal mahallelerde ot biçme, mezarlık bakım ve temizliği, asfalt yama, kilitli taş ve arazi yol çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Fen işleri ve Temizlik İşleri Ekipleri, tarafından yapılan çalışmalar ile ilçenin çehresini yenilemek için çalışmalarını sürdürüyor. Bu bölgelerde yapılan çalışmalar, mahalle sakinleri tarafından memnuniyetle karşılanıyor.Yapılan çalışmalar ile ilgili açıklamalarda bulunan Doğanşehir Belediye Başkanı Mehmet Bayram, ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde çalışmalara aralıksız devam ettiklerini belirterek, “Vatandaşlarımızdan gelen talep ve istekler doğrultusunda program dahilinde ekiplerimiz ile her zaman sahadayız. Arazi ve yayla yollarımızı yaparak, Asfalt yama ve kilitli taş çalışmaları, mezarlık bakım ve temizliği ile vatandaşlarımızın yanında oluyoruz. Amacımız, vatandaşlarımızın güvenli ve konforlu bir ulaşım imkanına sahip olmalarını sağlamaktır. Büyük bir özveri ile yeniden Doğanşehir için çalışmalarımız tüm hızıyla devam edecektir” diye konuştu.