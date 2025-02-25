Van Büyükşehir Belediyesi, 250 dönümlük dev bir alan üzerine kurduğu doğal yaşam alanı, sahipsiz hayvanların korunması ve sağlıklı bir yaşam sürdürebilmeleri için hizmet veriyor.Büyükşehir belediyesinin Kurubaş mevkiinde inşa ettiği alanda 15 personel ile hayvanların barınma, günlük bakım ve beslenme ihtiyaçları eksiksiz şekilde karşılanıyor. Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı, sahipsiz hayvanların korunması, tedavisi ve rehabilitasyonuna yönelik çalışmalarına devam ediyor. Kent merkezinden ilçelere kadar sokakta kalmış, yaralı veya hasta hayvanlar, belediye ekipleri tarafından toplanarak ilk önce Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine getirilerek tedavisi edilir, daha sonra doğal yaşam alanına yerleştiriliyor.2 bin 500 sokak hayvanı kapasiteli alanda yemlikler, suluklar, kulübeler ve kış aylarında hayvanların üşümemesi için padoklar bulunuyor.