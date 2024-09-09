Erzincan’da doğal sit alanları incelendi.Cumhurbaşkanlığı tarafından sit alanı olarak ilan edilen Erzincan’da bulunan Refahiye Dumanlı Ormanları, Girlevik Şelalesi ve Otlukbeli - Kırmzı Göl’de incelemelerde bulunuldu.Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıkları Genel Müdürlüğü ile birlikte Erzincan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü teknik personelleri tarafından Erzincan’da bulunan sit alanları Refahiye Dumanlı Ormanları, Girlevik Şelalesi ve Otlukbeli - Kırmzı Göl incelendi.