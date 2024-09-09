Battalgazi Belediyesi, yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde ilçe genelindeki okulların bahçelerinde kapsamlı temizlik çalışmaları gerçekleştirdi.Battalgazi Belediyesi, öğrencilerin daha temiz ve düzenli bir ortamda eğitimlerine başlamaları için okulların bahçelerinde temizlik ve çevre düzenleme çalışmalarına hız verdi. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki okulların bahçelerini titizlikle temizleyerek yeni eğitim dönemine hazır hale getirdi.Yapılan temizlik çalışmaları sayesinde okul bahçeleri hem estetik hem de güvenlik açısından iyileştirildi. Öğrenciler, daha düzenli ve temiz bir ortamda eğitim almanın keyfini çıkarırken, okul yönetimleri de Battalgazi Belediyesi’ne bu desteklerinden dolayı teşekkür etti. Bu tür çalışmalar, eğitim ortamlarının kalitesini artırarak öğrencilere daha iyi bir öğrenim deneyimi sunmayı amaçlıyor.